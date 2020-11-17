تعاون بين "العربية للتصنيع" و"الدولية للبترول" لتنفيذ مشروعات قومية

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "IN COME".

في هذا الصدد، أوضح "التراس" أنَّه تمّ الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنَّه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية، مؤكّدًا أنَّ هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقًا للثورة الصناعية الرابعة.

من جهته، أعرب عمرو شتا الشريك التنفيذي للشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية، عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.