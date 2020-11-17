فيديو.. بسمة وهبة تتعرض لموقف محرج: "فستانها غرق بالعصير"

تعرضت المذيعة بسمة وهبة لموقف حرج خلال تواجدها بأحد الندوات، بعدما سُكب على فستانها خليط من عصير الفراولة والمانجا.

ونشرت بسمة وهبة، فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى تستعرض الحال المزري الذي أصبح عليه فستانها وحذاءها بعدما سُكب عليه عصير الفراولة والمانجا، معلقة بقولها: "ممكن حد يقولي ايه ده؟".

وقالت بسمة وهبة، في الفيديو ردًا على قول أحدهم أنها تعرضت للحسد: "الحمد لله جت في الفستان مش فيا".

وكانت بسمة وهبة، عانت مؤخرًا من نزيف حاد بالمعدة، تطلب سفرها إلى لندن فترة طويلة لتلقي العلاج.

وباعتبارها متعافية من مرض سرطان الثدي، أعلنت بسمة وهبة، عن أنها بصدد تجهيز مبادرة لمصابات مرض سرطان الثدي في دولة الإمارات الشقيقة، مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وسوف تحكي فيه بداية إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت واجتازت هذا المرض اللعين، مشيرة إلى أنها لا تخجل من مرضها، بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.

ووصفت بسمة وهبة نفسها بالمرأة الحديدية؛ لمواجهتها مرض السرطان، كما يواجه الجندي العدو في الحرب.

وقالت بسمة وهبة، في تصريحات سابقة، إنها أجرت عملية في معدتها أشبه بالحقن؛ حتى لا تنتشر الخلايا السرطانية في جسدها من جديد، متابعة: "وأنا في لندن كنت مشتاقة للعودة إلى بلدي، كنت أشعر بحالة زهق قوي، عندما خرجت من المستشفى، واقترحت على الطبيب المعالج أن أعود إلى مصر بعد انتهاء كل التحاليل، وإذا شعرت بتعب تاني سأعود إلى لندن مجددا، وكنت متأكدة إني هكون بخير في مصر".

وكانت منظمة إمسام، المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، قد أعلنت تعيين الإعلامية بسمة وهبة، سفيرة للنوايا الحسنة، دعما لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت بسمة وهبة، إنّها سعيدة بحصولها علي لقب سفيرة النوايا الحسنة، وجرى اختيارها بعد هزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوزها للعديد من الصعاب والتحديات، وأهمها مرض السرطان التي تعافت منه، بعد صراع كبير وعلاج استمر لسنوات طويلة.