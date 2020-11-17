"الهجرة" تفتح باب التقديم لامتحانات أبناء المصريين بالخارج اليوم

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّه تمّ فتح باب تسجيل امتحانات أبناء المصريين في الخارج اليوم وتمتد لمدة شهر، وسوف يتمّ عقدها في شهر أبريل المقبل من عام 2021.

وأكّدت الهجرة، أنَّ وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّدت إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي 2020/2021، والتي يتمّ عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

ونوهت وزارة الهجرة، إلى تقديم أولياء الأمور لأبنائهم الراغبين في التقدم لاختبارات العام الدراسي، 2020/2021 عبر السفارة أو القنصلية التابع لها.

وأكّدت وزارة الهجرة، أنَّ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" هي خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب في حال عودته في أي وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إنَّ التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/.

وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.

وفي سياق اخر تقدم وزارة الهجرة عبر صفحتها الرسمية المستندات والاوراق المطلوبة للطلبة العائدين من الخارج، وعلى رأسها أصل وصورة من جواز السفر لولى الأم، وأصل وصورة من جواز السفر للطالب، متضمنة تأشيرة دخوله مطار القاهرة، وأصل وصورة آخر شهادة حاصل عليها الطالب لنفس العام الدراسي الحالي معتمدة ومختومة من المكتب الثقافى المصري بالخارج.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط على الطلاب المصريين العائدين من الخارج غير الدارسين للمنهج المصري والكتاب المدرسي المصري، التوجه بالأوراق الخاصة بهم إلى الإدارة التعليمية القريبة لمحل سكنهم لإجراء امتحان تحديد مستوى لهم.