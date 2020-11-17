"علوم إسكندرية" تقر عقوبة عدم ارتداء الكمامة: الحرمان من المحاضرات

أقرت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عقوبة عدم التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية الوقائية، التى اعتمدتها الجامعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار الإصابة بين الطلاب، على ضوء التحذيرات المتزايدة من موجة ثانية للفيروس.

وجاءت العقوبات، التي أقرتها الكلية وأعلنتها للطلاب في منشور رسمي نشر داخل الكلية، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة، لتتضمن 4 عقوبات، حيث تتمثل العقوبة الأولى في التنبيه شفاهةً أو كتابةً، ثم جاءت العقوبة الثانية بالإنذار، أما العقوبة الثالثة فتشمل الحرمان من بعض الخدمات الطلابية، أما العقوبة الرابعة فتتضمن الحرمان من حضور المحاضرات لمدة شهر كامل.

وطالبت إدارة الكلية الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ومنع انتشار فيروس كورونا في الكلية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم التنبيه على جميع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة، وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة، للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

ولفت "جابر" إلى أنه تم التنبيه على ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعمل تقرير أسبوعى يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وما وصلت إليه تطورات تلك الحالات، وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.

وأشار إلى أن جامعة الأسكندرية كانت سباقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بتشكيل لجنة طبية فى يناير الماضي، لمراقبة الحالة الصحية داخل المجتمع الجامعي بدقة، فضلا عن عقد الندوات التوعوية داخل كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد أنه تم تخصيص كمية من المواد المطهرة لكلية ومعهد، فضلا عن قيام وحدة المكافحة بكلية الزراعة بتطهير المباني والأدوار وقاعات التدريس بصفة دورية، وناشد، العمداء ووكلاء الكليات بضرورة متابعة وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كلياتهم من خلال اللجان المشكلة فى هذا الشأن.