المنتج وليد منصور ينشر صورا من داخل المستشفى: "سيبوا الناس في حالها"

نشر المنتج وليد منصور، مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داخل إحدى المستشفيات، دون أن يكشف هل السبب مجرد وعكة صحية أم تعرضه لحادث.

وكتب وليد منصور، قائلا: "الحمدلله قدر ولطف، يا رب الناس تسيب الناس في حالها، والحمدلله جت علي قد كده".

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، للإصابة بفيروس كورونا، وتعافى مع بداية أغسطس، وكتب عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، قائلا: "إن شاء الله كل القادم أفضل، الحمد لله بعد 17 يوم كورونا، الحمد لله نتيجة سلبية أخيرا".

وفي سبتمبر الماضي، وضع المنتج وليد منصور، الفنانة شيرين عبدالوهاب في مأزق، بعد التصريحات المتناقضة بينه والمؤلف أمير طعيمة، بشأن تجهيز فيلم للمطربة.

وكان المنتج وليد منصور، كشف لـ برنامج ET بالعربي عن استعداده لإنتاج فيلم جديد لشيرين عبدالوهاب، بعنوان "حبيبي" وليس "سندريلا"، من تأليف أمير طعيمة، على أن يتم طرح البوستر الرسمي للفيلم من قبل الشركة.

وأكّد وليد منصور أن الفيلم الذي سيتولى كتابته الشاعر أمير طعيمة، وإخراجه من قبل محمد شاكر خضير، فضلا عن الانتهاء من مرحلة التحضيرات والتجهيزات، سيبدأ تصوير أولى مشاهده في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "منصور" أنهم بصدد البحث عن وجه جديد يمكنه التمثيل والغناء ليشارك شيرين في بطولة العمل، ومن النجوم المشاركة فيه بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل.

فيما نفى المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة، كلام وليد منصور، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "توضيح هام، أنا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".