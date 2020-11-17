188 ألف و789 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بوعي المواطنين وإقبالهم على تقنين أوضاعم القانونية من خلال سرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والتسابق علي المراكز التكنولوجية والإستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرويه استقبلت 188 ألف و789 طلبا حتي يوم 16 نوفمبر الجارى وتم تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون مؤكداً ان الدولة تولى إهتماماً كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض رسوم التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.

وفي وقت سابق تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمركز الزقازيق وحي أول لمتابعة انتظام العمل بهما والوقوف علي إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقديم أفضل الخدمات لهم , مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالمسافات البينية حفاظا علي صحة وسلامة العاملين والمترددين علي المركز لتلقي الخدمة .

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام , مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون والدولة.