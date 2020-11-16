محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف الجارية بنطاق مركز ههيا

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال الرصف الجارية بطريق ههيا بتكلفة 13 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وخلال جولته، اليوم، أكد المحافظ أن أعمال الرصف ستتضمن تمهيد الطريق ووضع طبقات الأساس تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية ومن المقرر دخوله الخدمة مطلع العام المقبل.

يأتي هذا في إطار خطة محافظة الشرقية للنهوض والإرتقاء بالطرق الداخلية والسريعة في جميع مراكز ومدن المحافظة حيث من المقرر أيضا رصف ٤ شوارع داخلية بمدينه ههيا وهم ( شارع الحاجه أمنه - شارع السلام - شارع الحاشية - شارع عمر بن الخطاب) بإشراف مديرية الطرق وبتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أنه دائم المتابعة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتي من شأنها أن تحظى بقبول ورضا المواطنين لما ستقدمه لهم من خدمات من شأنها توفير الحياه الكريمة، ورافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.

وفي وقت سابق، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة إجمالية بلغت 98 مليون و800 ألف جنيه مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 2049 فصل جديد بتكلفة 987 مليون و 319 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية 98 مليون و 800 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة سالم علام للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه، وانشاء جديد لمدرسة علي يوسف الثانوية لاضافة 12 فصل وبتكلفة 6 مليون و 300 ألف جنيه، وانشاء جديد لمدرسة الزوامل الثانوية لاضافة 18 فصل وبتكلفة 7 مليون و 200 ألف جنيه و إحلال جزئي لمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية لتطوير 43 فصل وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة غيته الإبتدائية بتكلفة 4 مليون و 300 ألف جنيه وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس.