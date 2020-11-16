ضربه بالموس.. طفل يصيب آخر بجروح لمعايرته بطول أذنيه في الشرقية

اعتدي طفل على آخر بـ"موس حلاقة" خلال مشادة بينهما، اليوم، وأصابه بجروح لمعايرته له بطول أذنيه بقرية "أبو الشقوق" التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر، من والد الطفل "أحمد. ا. ع" 13 عامًا مقيم بقرية "أبو الشقوق" التابعة لدائرة المركز باتهام "محمود. م. أ" 15 عامًا، عامل، بمحل حلاقة بالتعدي على ابنه بالضرب وإصابته بجروح قطعية باستخدام موس حلاقة.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشادة بين الطفلين أثناء لهو المصاب مع أقرانه، حيث دفعه الطفل المتهم أثناء سيره بالشارع بطريق الخطأ، إلا أن الأخير تعدى عليه بالضرب مستخدماً موس حلاقة وأصابه بجروح قطعية في الوجه والكتف.

تم ضبط الطفل وأفاد بأن المصاب اعتاد على معايرته بطول أذنيه، مما دفعه لإصابته بجروح خلال المشاجرة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إيداع الطفل في دار رعاية لحين انتهاء التحقيقات.