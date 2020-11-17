إبراهيم السمان ينفي فبركة أول جزء لـ"كريزي مان": أنفي اتكسر بسبب مقلب

قال الفنان إبراهيم السمان، إنَّه يستعد في الوقت الحالي لبرنامج جديد بعنوان "كريزي مان" وهو نسخة جديدة ومطوّرة من "كريزي تاكسي"، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الشخصيات التي يقدمها جديدة عليه.

وعن فبركة "كريزي تاكسي"، نفى "السمان" ذلك في حديثه لـ"الوطن"، موكّدًا أنَّ ذلك الأمر غير صحيح، وأن أنفه كسر بسبب أحد الحلقات بسبب "صدق المقلب" وفق قوله.

وعن وجود بعض الوجوه المعروفة بـ"كومبارسات" في الجزء الأول، نوه "السمان"، إلى أنَّ المقلب كان عبارة عن مجموعة أشخاص يتمّ توصيلهم من مكان عملهم إلى المكان الذي يحبون الذهاب إليه.

وأكّد أنَّه بدأ التحضيرات لموسم جديد من البرنامج، ومن المُفترض البدء في تصويره خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أنَّه سيُقدم شخصية مختلفة في كل حلقة، كما جرى الوضع في الموسم الأول، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ عرضه بموسم رمضان المُقبل أو خارجه.

وإبراهيم السمان ممثل ومخرج مسرحي مصري، درس بأكاديمية المعهد العالي للفنون المسرحية، ويحضر للدراسات العليا، أخرج عددًا من المسرحيات مثل "مسافر ليل" عن قصة صلاح عبدالصبور و"اللوحة" التي حصدت عددًا كبيرًا من جوائز "المسرح الجامعي‮ ‬العرب‮" بالعراق ونالت جائزة أفضل عرض ونال عنها جائزة أفضل إخراج من نفس المهرجان، كما شارك كممثل في عدة مسلسلات منها "أهل كايرو"، "بالشمع الأحمر" و"خرم إبرة" وقدم أول أدواره السينمائية في فيلم "اللعنة".