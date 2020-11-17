"مياه الشرب بأسيوط": مشروع لتعليم المواطنين تحويل الزيت إلى صابون

أكد المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم تدشين 7 مراكز خدمة عملاء بأسيوط للوصول لجميع القرى والنجوع.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن هناك خطة للتوسع في افتتاح مشروع سيارة خدمة عملاء متنقلة، لتقديم خدمات المياه والصرف، مشيرا إلى أن المشروع جاء من ضمن توجيهات المحافظ ووزارة الإسكان والشركة القابضة، لضرورة تدشين خدمات للعملاء.

وتابع أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى النجوع والقرى وكبار السن وذوي الهمم، وتتضمن جزء توعوي، لتعليم المواطنين كيفية تحويل الزيت إلى صابون ويستطيع استغلالها بشكل أمثل، بجانب ترشيد المياه، مؤكدا أنه من الضروري توعية الطلاب بالمدارس بأهمية ثقافة المياه.

وذكر أن العربات تقوم بشرح كيفية تحويل الزيت إلى صابون، بدلا من إلقائها في شبكة الصرف وإحداث تلوث بالشبكة.

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت سابق أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر الجديدة، اليوم، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل، كما تابع أعمال إنشاء محطة كهرباء بالمدينة بتكلفة 60 مليون جنيه وبعض مشروعات المرافق والبنية الاساسية.

رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، ومهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق، حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات وتابع معدلات التنفيذ مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية ووفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لنهو المشروع كما تفقد أعمال إنشاء وحدة الآبار الارتوازية بالمدينة والتي تم انشائها لسد الاحتياجات من مياه الشرب لحين الانتهاء من محطة المياه المدمجة.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه وتابع نسب التنفيذ بالمشروع مشيدًا بمعدلات الانجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة.

واختتم المحافظ زيارته لمدينة ناصر الجديدة بتفقد أعمال رصف الطرق بالمدينة معلناً دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة كما التقى بعض المهندسين المشرفين على الأعمال وبعض العاملين واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها مشددًا على مراعة الجودة في التنفيذ والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم فى إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 4.1 مليار جنيه بمعدل انفاق 60 % فضلًا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.