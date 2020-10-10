"موعد الانقطاع والتعاقدات".. خدمات بوابة مياه الشرب والصرف الصحي

أكد إبراهيم حسن، مدير المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق الشركة بوابة تجارية إلكترونية، تقدم خدمات للمواطنين، بصورة إلكترونية مبسطة، باسم البوابة الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الشركة، وبالتالي فإن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة، وجه بعمل تحول رقمي في الخدمات، كأحد محاور خطة التحول الرقمي.

وأضاف، أن حوكمة الخدمات المقدمة للعميل، تشمل القراءة والتحصيل وتقديم الشكاوى والتعاقدات، لافتا إلى أن التعاقد متاح من خلال هذه البوابة، حيث يجرى ملء استمارة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للأفراد والمصانع، وجميع أنواع العملاء.

وتابع: "نتلقى الشكاوى على البوابة، ويتم التعامل معها على مدار ساعات اليوم، ويجرى التواصل مع العملاء من أجل حلها أولًا بأول، ولدينا تطبيق 125 الذي ننوه من خلاله، بالأماكن والمواعيد التي ستنقطع المياه فيها، حتى يخزن العميل المياه، وهو موجود على البوابة الإلكترونية".

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك 15 مليون مشترك في خدمات المياه على مستوى الجمهورية، الدولة تشجع المواطنين للتقديم على العدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف أنه تم تركيب أكثر من 420 ألف عداد بمحافظات مصر المختلفة، كما يتم التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع: "بنحاول نزود دلوقتي أماكن شحن الكروت"، موضحا أنه بالاتفاق مع شركات الدفع، سيتم إجراء تعاقدات مع تلك الشركات لتسهيل عملية الشحن على العملاء، وهو ما تم في شركة "فوري" بمحافظتي الشرقية والإسكندرية.

وأكد، أنه سيتسني للمواطنين عبر أحد البرامج التي ستكون مثبتة على هاتفه المحمول على تجديد الاشتراك والشحن عبر حافظة المالية الإلكترونية، مشيرًَا إلى أن مجلس الوزراء هو من يحدد قيمة تعريفة متر المياه، وتختلف حسب شريحة الاستهلاك الخاصة بالمشتركين.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "خطتنا 3 ملايين عداد في 4 سنوات، وعملنا مراكز الصيانة لاستقبال أي شكاوي من تلك العدادات ويتم صيانتها بشكل سريع، كما يتم استبدال العدادات التي بها عطل بالعدادات الجديدة، ويتم حاليا التفاوض مع بعض البنوك التجارية لتوفير أقساط للعدادات مسبوقة الدفع".