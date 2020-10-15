محافظ الجيزة: جدول زمني لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إعداد جدول زمني للانتهاء من كل المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مؤكداً الإدراك التام لاحتياجات المواطنين ومعاناة بعض المناطق بسبب ضعف ضغوطات المياه أو تأخر توصيل شبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الجيزة مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث المشروعات المنتظر افتتاحها والجاري تنفيذها بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات للإنتهاء من الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروعات وازاله أى معوقات عقب الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات والأجهزة الخاصة بها وذلك لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة والتي تعاني من عدم وصول الخدمه اليها بالشكل الأمثل.

واطلع محافظ الجيزة علي الموقف الخاص بتركيب بالوعات صرف مياه الأمطار مؤكداً على أهميتها فى التخلص السريع من تراكمات مياه الأمطار خاصة بالأنفاق ومطالع ومنازل الكباري وأعلى الطريق الدائري والمحاور المرورية بالمحافظة مشددا على مسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال التركيب الخاصة بالبالوعات قبل بداية موسم الأمطار.

وكان محافظ الجيزة أعلن بدء تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن بعد توقف دام لأكثر من عا، مؤكّدًا أنَّ شركه مياه الشرب تجري حاليًا إجراءات المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التي سيتم استخدامها، مشيراً إلى أنَّ الخزان يبلغ ارتفاعه 40 مترًا عن سطح الأرض وسعته التخزينية 3 آلاف م3، وهو ما يعكس اهميتة القصوى في تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التي يخدمها.

ولفت إلى أنَّ الخطوه جاءت استجابة لشكوى أهالي حي بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب، حيث سيسهم فى تحسين مستوى الضغوطات بعدداً من المناطق بالحى وخاصه بمنطقة صفط اللبن.

حضر الاجتماع السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.