محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف شارع المحلج بتكلفة مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنتظام أعمال تطوير ورصف شارع المحلج بمدينه أبو كبير بتكلفه بمليون و239 ألف و795 جنيها بعد الإنتهاء من إعادة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالشارع قبل البدء في أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم، أنه جرى وضع خطة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بجميع المراكز والمدن والأحياء ضمن الخطة الإستثمارية للعام الجاري 2020/ 2021 بالتنسيق مع مديرية الطرق، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

من جانبه، أكد المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، الإنتهاء من إعادة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع المحلج بالمدينة والبدء في تنفيذ أعمال تطوير ورصف الشارع بتكلفة تقدر بـ مليون و239 ألف و795 جنيها، الذي يربط شارعي عبد السلام ومصطفي كامل، مشيراً إلي الإنتهاء من رفع طبقة الأسفلت القديم ورفع الأنقاض بطول ٧٠٠ مترا، استعداداً لاستكمال أعمال رصف الشارع مؤكدا الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين على المشروع حفاظا علي سلامه الجميع.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو كبير بتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً امام استكمال الأعمال بالمشروع حتى يتم الإنتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهدعلي المواطنين.