الحكومة توصل الغاز الطبيعي لـ141 منطقة جديدة لأول مرة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في توصيل الغاز الطبيعي لـ141 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة.

جاء ذلك في تقرير "مصر تنطلق"، الذي رفعه مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ عن جهود الحكومة في عامين خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2020.

وقال مجلس الوزراء، في تقريره: "تمّ توصيل الغاز الطبيعي لـ2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن المُخطط".

وتابع: "وتمّ توصيل الغاز الطبيعي إلى 141 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وجرى تحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي".

واستكمل: "وفي مجال تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة واعدة، وصل إجمالي الكميات المنتجة من المُنتجات البتروكيماوية حوالي 8.2 مليون طن، كان نصيب الصادرات منها 5.9 مليون طن، كما وصل إجمالي حجم الانتاج من الخامات والمنتجات التعدينية 14.5 مليون طن، وبلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 256 مليون دولار".

وأشار إلى توقيع 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وضخ استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بقيمة 6.3 مليار دولار.

وأردف: "بلغ إجمالي الانتاج من الغاز الطبيعي 4562 مليار قدم3، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بتوفير 4288 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلي، وبلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي والمسال نحو 380 مليار قدم مكعب".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه، بتحية تقدير وإجلال لـ"جموع الشعب المصري العظيم"، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولصفوف العاملين في القطاع الطبي، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر وباء فيروس كورونا المستجد، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.