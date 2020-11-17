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محمود مسلم

ضبط سيدة تجمع أموالا من سكان باب الشعرية بزعم توظيفها مقابل أرباح

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الوطن
11:25 ص | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
كلابشات

كلابشات

كشفت وزارة الداخلية، ما تبلغ للإدارة من 4 أشخاص، بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قِبل سيدة تمتلك إحدى شركات تنظيم المعارض بزعم استثمار أموالهم في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات نظير أرباح مالية "دون الوفاء بذلك".

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين أنَّ وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة "لها معلومات جنائية") إذ مارست المتهمة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح سنوية مُستغلةً في ذلك كونها صاحبة شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

ووفق التحريات، تمكّنت المتهمة من استقطاب الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ثم أغلقت مقر شركتها وتركت محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها، وأضافت التحريات أنها أنشأت شركة أخرى "للإنتاج الفني والدعاية والتسويق" كائنة بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطها وبمواجهتها أقرّت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

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