ضبط شخصين بالغربية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للخارج 

فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية ) بقيام أحد الأشخاص (مالك شركة رحلات - مقيم قرية بذات الدائرة) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها (240,000 مائتان وأربعون ألف جنيه ) من الشاكين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

كما تبلغ للإدارة من (المدير المسئول بإحدى شركات المنتجات الورقية الكائة بالغربية) بقيام أحد الأشخاص (مالك محل ورقيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على منتجات ورقية من منتجات الشركة ورفضه سداد قيمتها.

فقد أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك من الحصول على منتجات ورقية من الشركة جهة عمل الشاكى بلغت قيمتها (387,191 ثلاثمائة سبعة وثمانون ألف ومائة واحد وتسعون جنيه ) تحت زعم توزيعها على الشركات والفنادق وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.