الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الطلبة من أبناء المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات أبناء المصريين في الخارج بدءًا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر المقبل، إذ يمكن التسجيل باستخدام الرقم القومي الخاصة بالطالب من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

وتستعرض "الوطن" الفئات المسموح لها بدخول الامتحان، على النحو التالي:

أولًا: امتحانات مرحلة التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي)

- تطبيقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، يشترط التقدم للامتحان ألا يقل سن الطالب عن 5 سنوات ونصف ولو بيوم واحد في أول أكتوبر من العام الحالي 2020 بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

- الطلاب الناجحون بالصفوف "الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي" و"الأول والثاني الإعدادي"، على أن يرفق الطالب باستمارة تقدمه للامتحان بيان درجات معتمد بآخر صف دراسي حاصل عليه من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها.

- الطلاب الناجحون في امتحانات أبناؤنا في الخارج يكتفي بأن يسجل الطالب بالرقم القومي على الموقع الإلكتروني ومراجعه بياناته وطباعة الاستمارة الخاصة به وتسليمها للسفارة.

- الطلاب الناجحون في امتحان النقل من صف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية على أن يرفق الطالب من هذه الفئة مع استمارة تقدمه للامتحان أصل الشهادة الدراسية الحاصل عليها مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقًا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة، بالإضافة إلى صورة ضوئية من الشهادة.

- الطلاب المحولون من التعليم الأزهري إلى التعليم العام يشترط موافقة الإدارة المركزية للأزهر الشريف، حيث يرفق الطالب مع استمارة التقدم موافقة الأزهر على التحويل مع تقديم بيان قيد بإحدى مدارس التعليم العام.

ثانيًا: امتحان النقل من الصف الأول الثانوي

- الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من جمهورية مصر العربية يرفق الطالب باستمارة تقدمه للامتحان شهادة النجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي معتمدة من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- الطلاب الناجحون في امتحانات أبناؤنا في الخارج يكتفي بأن يسجل الطالب بالرقم القومي على الموقع الإلكتروني ومراجعة بياناته وطباعة الاستمارة الخاصة به وتسليمها للسفارة.

- الطلاب الحاصلون على شهادة الصف الثالث الإعدادي (التاسع) من دولة تمت معادلة شهاداتها بالشهادات المصرية على أن يرفق الطالب باستمارة تقدمه للامتحان أصل الشهادة الدراسية الحاصل عليها ويكون مصدقًا عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقًا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة.

- الطلاب المحولون من الأزهر الشريف والحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهرية يتم قبولهم بالصف الأول الثانوي على أن يستمر الطالب على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة عند عودته لأرض الوطن.

ثالثًا: امتحان النقل من الصف الثاني الثانوي

- الطلاب الناجحون في امتحان النقل من الصف الأول الثانوي إلى الثاني الثانوي في جمهورية مصر العربية يرفق الطالب باستمارة تقدمه للامتحان شهادة النجاح في امتحان الصف الأول الثانوي معتمدة من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- الطلاب الناجحون في امتحانات أبناؤنا في الخارج يكتفي بأن يسجل الطالب بالرقم القومي على الموقع الإلكتروني ومراجعة بياناته وطباعة الاستمارة الخاصة به وتسليمها للسفارة.

- الطلاب الحاصلون على شهادة الصف الأول الثانوي من دولة تمت مناظرة شهاداتها بالشهادات المصرية على أن يرفق الطالب باستمارة تقدمه للامتحان أصل الشهادة الدراسية الحاصل عليها ويكون مصدقًا عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقًا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة، بالإضافة إلى أصل شهادة الصف الثالث الإعدادي.

ويمكن التسجيل للتقدم للامتحانات من هنـــــــــــا.