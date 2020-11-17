"القوى العاملة" تعين 779 شابا منهم 10 من ذوي القدرات بالدقهلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 779 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3312 شاباً، وتوفير 37 فرصة عمل منهم 7 فرص لذوي القدرات.

وأوضح أنَّ المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ10 عمال كرعاية اجتماعية، كما تمّ عمل شهادات أمان لـ283 عاملاً بمبلغ 141 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و141 ألفًا و500 جنيه لـ2283 عاملاً آخر.

وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، إنَّ المديرية أجرت تفتيشا دوريا وشنت حملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 508 منشآت، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 895 منشأة وتم شن 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقي 40 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تمّ تسوية شكوتين منها، وإحالة 10 شكاوى منهم للقضاء، ومازالت 26 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، استقبلت المديرية طلبات 8 أجنبيين، منهم 5 سوريين، و3 فلسطينيين، و3 طلبات تجديد ترخيص أخرى.

وأوضح مدير المديرية، أنَّه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ75 متدرباً على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، كما تعقد دورة أخرى في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 10 متدربين.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.