رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية التي تكفل إثراء وتشجيع الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، إيماناً من إدارة الجامعة بالدور التكاملي الذى تقوم به الأنشطة الطلابية بجانب الخدمة التعليمية فى بناء شخصية سليمة مكتملة الأركان، منفتحة فكرياً ومتميزة بما تملكه من علم وموهبة.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال إحلال وتطوير قاعة النيل للأنشطة الطلابية، اليوم، لتحويلها إلى مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري برفقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الإتحادات الطلابية، ومحمد جمعة، مدير النشاط المسرحي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالعمل الجاري لإنشاء المركز الذى من المقرر أن يكون بمثابة قصر ثقافة متكامل يعمل على نشر الوعي الثقافي والفني وتحسين الذوق العام، ودعم الحركة المسرحية والفنية داخل الجامعة التي تحظى بمشاركة واسعة ومتميزة من طلاب مختلف الكليات.

من جانبه، أشار الدكتور شحاتة غريب، إلى أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً من أجل إنشاء مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري على نحو مشرف يليق بمكانة الجامعة وريادتها التنويرية والحضارية، ويحقق تعظيم الإستفادة من مسرح قاعة النيل والذى يعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية ، موضحاً أن المسرح مخصص لإستقبال أكبر عرض مسرحى ومزود بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة والديكور ، كما تم تطوير غرف الملابس وصالة كبار الزوار الملحقة بالمسرح.