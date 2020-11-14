جامعة أسيوط تؤكد رصد حالة كورونا و3 اشتباه منذ بداية الدراسة

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه تم رصد حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا، منذ بدء الدراسة، مصابة بأعراض مرضية طفيفة، وتم خضوعها للعزل المنزلي، إلى جانب الاشتباه فى 3 حالات أخرى بين طالبات المدينة الجامعية، وجاءت نتيجة المسحة "سلبية".

وأكد نائب رئيس الجامعة على استمرار التشديد على التزام الطلاب بالضوابط الاحترازية المعلنة، من الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات، مع المتابعة الصحية لرصد أي حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس، أو تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على انتظام سير العملية التعليمية داخل كافة كليات الجامعة العملية والنظرية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجامعة، سواء بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، وكذلك داخل مختلف المباني والوحدات السكنية للمدينة الجامعية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى تكاتف الجهود بين مختلف قطاعات وكليات الجامعة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، مع الاستعداد الكامل للجامعة لمواجهة أي حالات إيجابية، والتعامل مع أي ظروف محتملة لزيادة أعداد المصابين، في ضوء التحذيرات المتزايد من موجة ثانية للفيروس.