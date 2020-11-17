الأرصاد: تقلبات جوية ابتداء من الخميس مع زيادة فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا ما زلنا في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم وغدا الأربعاء، ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضافت شاكر، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الطقس يكون لطيف أثناء ساعات النهار، ولكن بدأنا نشعر بالبرودة أثناء ساعات الليل وفي الصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 16 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ويكون الطقس بالفعل بارد أثناء ساعات الليل.

وتابعت أن هذه الفترة تكون متقلبة جدا وخاصة أن الفرق يكون أكثر من 10 درجات ما بين الليل والنهار فنشعر باختلاف درجات الحرارة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في هذه الفترة وخاصة الأطفال أثناء ذهابهم للمدارس.

واستطردت أن اليوم وغدا هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، الساحل الشمالي، بلطيم، وأيضا بعض محافظات الوجه البحري، كفر الشيخ، والبحيرة.

وأكدت أنه بداية من يوم الخميس ستبدأ تزيد فرص الأمطار وكمياتها وستكون أمطار من متوسطة إلي غزيرة على السواحل الشمالية، وسنبدأ نشهد تقلبات جوية سيتم الإعلان عنها غدا بصورة تفصيلية لأنه سيكون هناك تغير كبير في حالة الطقس مع نهاية هذا الأسبوع.

ووجهت نصيحة للمواطنين بمتابعة النشرات الجوية وخاصة أننا ما زالنا في فصل الخريف الذي يكون متقلب والتغيرات فيه تكون سريعة وحادة، لذلك يجب على الجميع متابعة النشرات الجوية أول بأول على الصفحة الرسمية على الفيسبوك "الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية".

كما نصحت بإرتداء الملابس الخريفية وخاصة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية التي تكون موجودة على الطرق وخاصة الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر.