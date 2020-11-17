فرنسا وألمانيا تدعوان للاتفاق مع "بايدن" ضد تحديات تركيا بـ"المتوسط"

دعت فرنسا وألمانيا لمقاربة مشتركة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بشأن تحديات تركيا بشرق المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وقالت فرنسا وألمانيا: "يجب العمل مع بايدن لإيجاد حل لتحديات إيران على الصعيد الإقليمي، ودعا بايدن إلى مقاربة مشتركة إزاء نووي إيران حتى يكون سلميا فقط".

وعلقت الأمم المتحدة اليوم، على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لفاروشا القبرصية، مؤكدة رفض الإجراءات الأحادية بها.

وأدان رئيس مجلس النواب القبرصي أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى بلدة فاروشا المسيجة المحتلة منذ الغزو التركي، الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة عام 1974، واصفا إياها بـ"غير القانونية"، مؤكدا أنها تشكل "استفزازا غير مقبول على الإطلاق".

وقال "أدامو"، في بيان نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية، على موقعها الإلكتروني، اليوم: "إن احتفالات العار والاحتفالات الحزينة بإعلان دولة زائفة في فاروشا، إنما تثير مشاعر الشعب القبرصي بأسره، وتضغط بشكل مؤلم على جرح المشكلة القبرصية، الذي لا زال مفتوحا منذ 47 عاما".

وأضاف رئيس مجلس النواب القبرصي: "أننا ندين بشتى الطرق هذه المحاولة الجديدة التي تسعى لخلق أمر واقع جديد ضد سكان فاماجوستا وكل قبرص".

واختتم البيان بالتأكيد أنه لن يتم التوقف عن السعي لتوحيد قبرص على أساس قرارات الأمم المتحدة، وعودة فاماجوستا إلى سكانها وأصحابها الشرعيين، كما نص عليه قراري مجلس الأمن الدولي رقم 550 و789.