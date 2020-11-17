الحكومة تستهدف إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية بـ"العاصمة الإدارية"

رصد تقرير حديث صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 أهداف للدولة المصرية تعمل على تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت كالآتي:

1- مدينة خضراء:

تهدف الحكومة أن تصبح "العاصمة الجديدة"، مدينة يتعدى نصيب الفرد من المساحات الخضراء والمفتوحة فيها المعايير العالمية لجودة الحياة، البالغة 15 مترا مربعا للفرد.2- مدينة مستدامة

تهدف الدولة لأن تستخدم بالمدينة محددات ومعايير الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات، وأن تغطى 70% من أسطح المباني بوحدات للطاقة الشمسية.

3- مدينة للمشاه

تعمل الجهات المنفذة للمشروع على توصيل أحياء المدينة ببعضها عبر شبكة ممرات للمشاه والدراجات، بحيث تكون 40% من شبكة الطرق بـ "العاصمة الجديدة" مُخصصة للمشاه.

4- مدينة للسكن والحياة

ستضم العاصمة الإدارية الجديدة جميع أنماط الإسكان، بنفس معايير جودة الحياة والخدمات المختلفة، بحيث يكون 30% من مساحة المدينة مخصصة للسكن، ومن المقرر تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية في العاصمة الجديدة، بحيث تكون 35% من مساحة العاصمة المخصصة للسكن لوحدات الإسكان عالي الكثافة بمساحات تتراوح بين 50 إلى 100 متر مربع، و50% من العاصمة المخصصة للسكن لوحدات الإسكان متوسطة الكثافة بمساحات تتراوح من 100 إلى 200 متر مربع، و15% من مساحة العاصمة المخصصة للسكن للإسكان منخفض الكثافة بمساحات تتراوح من 200 إلى 350 مترا مربعا.

5- مدينة متصلة

تضم جميع شبكات النقل والمواصلات عبر القطار والمترو والترام والباص والتاكسي.

6- مدينة ذكية

ستُقدم جميع خدمات المدينة "إلكترونياً"، كما تغطي المدينة شبكة المعلومات العالمية.

7- مدينة المال والأعمال

وتخدم المدينة بنسبة 30% منه قطاع الأعمال، حيث يخدم مركز مال وأعمال المدينة إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس.