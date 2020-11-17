لتجنب رسالة "لايمكن الشحن".. الطريقة الصحيحة لوضع الكارت في عداد كهرباء

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجب على مشتركي العدادات مسبقة الدفع، التأكيد على الفني القائم بالتركيب، بتثبيت العداد، ووضع كارت المشترك داخل العداد للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت المشترك يعطى مقبولًا، ويعمل بشكل جيد، لافتًا إلى ضرورة وضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة، ولتجنب ظهور رسالة "لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد مرة أخرى".

الاستفسار من مركز الشحن عن المستحقات المتأخرة

وأشار المصدر، إلى أنه أثناء عملية الشحن يمكن للمشترك الاستفسار من موظف مركز الشحن، معرفة ما إذا كان العداد عليه مستحقات متأخرة والمتمثلة في "دين ثمن عداد- تمن كارت- ثمن شحنة مبدئية- فاتورة إصلاح- فواتير قديمة- تسويات عن استهلاك سابق- فرق مقايسة- مطالبة"، الأمر الذي يؤدى لوجود خصومات فى الفاتورة، من إجمالي المبلغ المدفوع، وصافي قيمة الشحن بعد خصم المستحقات.

وأكد أنه ينصح دائمًا وضع الكارت بالعداد لمدة 15 ثانية، يجرى خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

الأكواد التي تظهر على شاشة العداد

وينشر "الوطن"، بعض الأكواد التي تظهر على شاشة العداد عند وجود خطأ أو عيب، وهو ما يترتب عليه وجود خلل بالعداد، وعدم تفاعله مع كارت الشحن الخاص به.

- كود (error 204)

يتم عمل رفع للعداد، ثم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد الإصلاح (إعادة تهيئة) والموجودة ضمن وظائف مشتركين، وذلك بالتواصل مع المركز الرئيسي لتنشيط الأيقونة على حساب أحد المستخدمين، ومنها يتم الحفظ على كارت المشترك بعد مسحه، ويوضع الكارت بالعداد.وإذا كان للمشترك رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمه من حساب مراجع الإيرادات.

- كود Err-0101 ،Err-0108

يعني ذلك الكود أو ذاك أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج (الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر).

- الحل: إذا كان العداد جديد فيتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه.

أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02) يتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.

- كود Err-0204

يعني ذلك الكود أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

الحل: يتم عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، ثم يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

- كود Err- 1091

تعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية كارت الإطلاق.

- الحل: يتم ضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

- كود Err-0201

يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد.

الحل: يتم إعادة برمجة العداد.

- كود Err- 0400

يكون سببه حدوث مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

الحل: يتم رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصه بالعداد.

- كود Err-0002

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.الحل: يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أوضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.