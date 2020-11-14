تعرف على الطرق المختلفة لشحن عداد الكهرباء "أبو كارت"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الطرق التي يجب أن يتبعها المشترك لشحن العداد مسبق الدفع "أبو كارت" سواء عن طريق منافذ فوري أو الفيزا أو الموبايل.

الشحن عن طريق منافذ فوري

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

-اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- أدخل الكارت فى ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.

- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه، ثم دوس على زر العداد، لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

طريقة شحن كارت الكهرباء بالفيزا

-تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

-اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن، سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا.

-اضغط توجه بالدفع.

- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.

الشحن عن طريق الموبايل أو كاش

بالطريقة نفسها يمكنكِ شحن كارت الكهرباء عن طريق رصيد الموبايل الخاص بكِ أو شحن كارت الكهرباء عن طريق خدمة كاش التي تتيحها شبكات المحمول باستخدام رصيدك المتاح على حسابكِ.

عند شحن كارت الكهرباء عن طريق منافذ فوري اتبع هذه النصائح

- تأكد من إدخال قيمة الشحن مضبوطة قبل تأكيد الدفع.

- دائمًا احرص على متابعة استهلاكك منذ شحن كارت الكهرباء وتفريغ القيمة في العداد، لترشيد الاستهلاك ومعرفة استخدامك الحقيقي وما المبلغ الذي تدفعينه شهريًا.

-لا تترك شحن كارت الكهرباء حتى آخر لحظة قبل أن يفصل العداد، لتتجنب المفاجآت غير السارة.

-من الأفضل شحن كارت الكهرباء أولًا بأول قبل أن تنتهي قيمة الشحن لتجنب توقف الأجهزة الكهربائية.

- احتفظ بكارت شحن عداد الكهرباء بعيدًا عن الأطفال وعن المياه والأماكن الرطبة والكروت الممغنطة الأخرى.