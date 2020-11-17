ضبط 1254 قضية تموينية في 24 ساعة.. منها 35 طن دقيق "فيه حشرات"

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

وجرى ضبط (35 طن "دقيق بلدي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات وتشكل خطراً على الصحة العامة ، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدىي استخراج 82%) بمحافظة الإسماعيلية، وتصرفه في (9 أطنان "أقماح") ببيعها فى السوق السوداء .

وضبط (1,5 طن "مقطعات دواجن – برجر") دون مستندات "مجهولة المصدر" بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كما ضبط (1,5 طن "مسلى- زيت طعام") دون مستندات "مجهولة المصدر" بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وضبط يضا (10 أطنان "ملح طعام") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن مطحن ملح ) بمحافظة الغربية.

وجرى ضبط (2 طن "منظفات صناعية"متعددة الأغراض) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "دون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وتم ضبط (3420 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك شركة للتجارة والتوزيع) بمحافظة الجيزة.