ضبط 1161 قضية تموينية في 24 ساعة: بينها 71 طن دقيق فاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط ( 5.54 طن "دواجن كاملة – زيت زيتون – بهارات – أجزاء دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الإسكندرية.

كما ضبط ( 71 طن "دقيق فاخر – حمض جلسرول – تمور – كاكاو – كيك") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 3.62 طن "كاكاو – كيك" ذات منشأ أجنبي) لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات تفيد كونه منتج محلي خلافاً للحقيقة ومجهولة المصدر "منتج نهائي") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج البسكويت بمحافظة الإسكندرية.

وتمّ ضبط (39 طن "أرز تمويني") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة مخزن بإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة بني سويف.

وجرى ضبط (22 طن "سكر حر – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات دون أي بيانات ودون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط (7.2 طن "سكر حر – مكرونة") معبأة داخل عبوات دون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" – 5.520 عبوة "خل طعام – ملح طعام" – 2460 لتر "زيت طعام" معبأة داخل عبوات دون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط (2.4 طن "دقيق فاخر") دون مستندات "مجهولة المصدر" – 1.66 طن "حلاوة طحينية - باتيه") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخبوزات دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط كذلك (10188 عبوة "بسكويت") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

وتمّ ضبط (5 أطنان "أعلاف دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

تم إستهداف مصانع إنتاج حلوى المولد النبوى الشريف .. أسفرت عن ضبط نحو (7 أطنان "حلوى المولد" - 12000 عبوة "حلوى المولد" بدون مستندات ومجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الأدمى – 13 طن "مستلزمات إنتاج") بداخل 6 مصانع دون ترخيص بمحافظتي (القاهرة – الجيزة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.