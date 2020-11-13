ضبط 1253قضية تموينية خلال 24 ساعة

انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1253) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 4٫9 طن "مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة (مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص كائنة بالمرج بالقاهرة).

ضبط ( 4٫02 طن "مقطعات لحوم – كبدة مستوردة – سجق – جبن رومى – جبن أبيض") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة (مالك محل لبيع المُجمدات بدون ترخيص كائن بالمرج بالقاهرة).

ضبط ( 59٫47 طن "مسلى طبيعى – حليب دسم بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومستلزمات إنتاج – 1,44 طن "مسلى" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائى – 12,450 عبوة فارغة مشغوشة ومقلدة لذات العلامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية كائنة بالعبور بالقاهرة).

ضبط ( 3٫60 طن "حلوى جافة – زيت طعام – مسلى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص كائن بقويسنا بالمنوفية).

ضبط ( 17٫100 طن "حلوى جافة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع الحلويات كائن بالدخيلة بالإسكندرية).

ضبط ( 28500 قطعة "كمامة" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى - 1000 عبوة كرتونة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامة تجارية وهمية – 14 ماكينة تصنيع "أدوات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص – كائن بعين شمس بالقاهرة).

ضبط ( 4 طن منظفات صناعية "صابون سائل – كلور") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص كائن بإيتاى البارود بالبحيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.