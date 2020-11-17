محافظ الجيزة.. إنشاء موقف لسيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بالرماية والمنصورية

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص قطعة أرض بمساحة ٤ فدان و٧ قيراط بطريق المنصورية لإستغلالها في إنشاء موقف لسيارات السرفيس يتم إستخدامه في تسكين مواقف السرفيس المنتشرة بشكل عشوائي بمناطق الرماية والمنصورية وذلك بشكل مبدئي.

وأشار المحافظ بأن الموقف سيساهم في إستيعاب الخطوط الداخلية وخطوط الأقاليم المنتشرة بشكل غير منظم والتي تقدر بحوالي ١٣٠٠ سيارة سرفيس تشمل خطوط " كرداسة ، إمبابة دائري والمعادي والمؤسسة ورمسيس بالاضافة الي خطوط الفيوم بمراكزها ، بني سويف ، المنيا ، المرج كارفور الصحراوي و دهشور ".ووجه المحافظ بتجهيز قطعة الأرض ورفع كفاءتها في أسرع وقت ممكن مع تدعيمها ببوابات دخول وخروج لإحكام السيطرة علي السيارات بالإضافة إلي تركيب أعمدة إنارة ومراعاة توفير أماكن لإنشاء اكشاك حضارية وأماكن انتظار وجلوس للمواطنين ودورات مياه لخدمة المترددين علي الموقف والسائقين .

وجه المحافظ بإجراء رفع مساحي للأرض لتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بإعداد مخطط شامل لتطويرها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة وإستغلالها بالشكل الأمثل ليتماشى مع النقلة الحضارية التي تشهدها منطقة الرماية والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير .

كلف المحافظ حي الهرم برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالأرض لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة والتسهيل علي السائقين في الدخول والخروج من الموقف دون معوقات مؤكداً علي توقيع مخالفات علي السائقين غير الملتزمين بالمكان المخصص لهم .وفي نفس الاطار وجه المحافظ بتوقيع غرامة علي شركة النظافة المسئولة عن قطاع كفر نصار لتدني مستوي النظافة بشارع عمارات بيومي قاعود.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية رافقه اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الأسكان و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل .