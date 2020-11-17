افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة في الغردقة

افتتح المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، المبنى الجديد للهيئة بمجمع محاكم الغردقة، اليوم، رافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ورئيس محكمة البحر الأحمر ومدير الأمن، بعد الانتهاء من أعمال التجديد بحضور عدد من المستشارين والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد رئيس الهيئة المبنى الجديد ويشمل طابقين بإجمالي مساحة 1800م ويضم مجلس الدولة والنيابه الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهر العقاري، ويضم المبنى 2 قاعة جلسات للتقاضي وعدد 11 مكتبا للمستشارين وعدد ١ قاعة انتظار واستراحة للمحامين بحمامات خاصة وعدد 12 مكتبا للإدارين بالإضافة إلى قاعة لاستقبال المواطنين.

وكشف المستشار أبو بكر الصديق، أن هيئة قضايا الدولة هي الأقدم على الإطلاق ويعود تاريخ إنشاءها إلى عام ١٨٧٦ في عهد الخديوي إسماعيل، مؤكدا أنها الأم لجميع الهيئات القضائية ولم تتأخر عما أسند لها من أعمال على مر التاريخ حيث شاركت في كتابة وثيقة مصر أثناء الاستقلال من الاحتلال البريطاني و كانت في مقدمة الأمة للمطالبة باستقلال مصر، وولد من رحمها سعد زغلول وقاضي المحاكم الدستورية عبد الرازق السنهوري، وكانت لهما بالغ الأثر في تطوير الحياة القانونية في مصر منذ ١٨٧٦ حتى الآن وظهر فيها أساتذة القانون .

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة لم تتخل عن أداء واجبها في يوم من الأيام، مؤكدا أن السيسي مد اليد الكريمة وبدأنا في بناء فروع وافتتحنا َمقر في الشرقية وصرح أخر في كفر الشيخ ومقر بالغردقة الذي سيكون علامة على الطريق لافتا إلى الصرح الأكبر لهيئة قضايا الودلة سيكون في التجمع الخامس ثم بني سويف ثم، طنطا، وفي نهاية كلمته وجه الشكر لمحافظ البحر الأحمر .