"المصري للدراسات": أزمة كورونا فرصة لتطوير المناطق السياحية وتحسينها

اعتبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن أزمة فيروس كورونا بمثابة فرصة أمام الحكومة لتحسين وتطوير المناطقة السياحية.

وقال تقرير صادر عن المركز حول تأثير الموجة الثانية من الفيروس على القطاع السياحي، إن الفترة الحالية -رغم تأثيراتها السلبية على السياحة- يمكن استغلالها بشكل جيد لصالح السياحة المصرية.

واقترح التقرير استغلال الوضع الراهن من ضعف حركة السياحة في تطوير المناطق السياحية، وتحسين إدارة الأماكن والمنشآت السياحية، ورفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لتنقلات ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأماكن السياحية، وتنويع الأنشطة والمنتجات السياحية وتصميم برامج جديدة تناسب جميع الأعمار، والترويج للاماكن السياحية بطرق مبتكرة.

كما اقترح التقرير العمل على توفير المنشآت السياحية والترفيهية للسياحة الافتراضية، بجانب استعادة ثقة المستهلك المحلى والأجنبى فى جودة المنتج السياحى من خلال تشديد تطبيق معايير الصحة والسلامة، وإجراء اختبارات ما قبل الرحلة بصرامة ودقة لتجنب فترات الحجر الصحى الإجبارى، وتحسين بيئة الأعمال اللازمة لجذب الاستثمارات السياحية وتوحيد الإجراءات والمعايير المطبقة على المنشآت السياحية المختلفة خاصة فى فترة الأزمة الحالية.

وأوصى التقرير بعدد من المقترحات لتخفيف حدة الموجة الثانية من الجائحة على القطاع السياحى، تضمنت دعم السياحة المصرية بكافة أطرافها لحين اجتياز الأزمة الحالية من خلال عدة إجراءات تتمثل فى تعزيز السفر الداخلى عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار.

والحفاظ على قوة العمل الخاصة بالقطاع، عبر الحوافز المالية المقدمة للشركات التى تحتفظ بالعاملين والتى توفر تدريب لمن اضطرتهم الظروف للتوقف عن العمل، والتعجيل بإتمام الإجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التى تؤثر على العاملين بقطاعى السياحة والنقل.