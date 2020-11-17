مشاكل صحية يتعرض لها متعافو كورونا.. أبرزها تلف القلب

قال الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري الصدر بباريس، عضو لجنة Palmed الأوروبية لمتابعة كورونا، إن هناك بعض المشكلات التي تواجه متعافي فيروس كورونا، منها التعرض لتلف القلب، مشيرا إلى أن معظم المتعافين ظهرت عليهم هذه المشكلة.

وأضاف "حميد"، لـ"الوطن"، أنه "في أوروبا تم ملاحظة أن أغلب من أصيب بكورونا وتعافى منه تعرض إلى تلف القلب"، مؤكداً أنهم أشخاص يعانون زيادة في الوزن.

ونوه إلى وجود مشاكل أخرى يعانى منها مثل ضيق فى التنفس والأرق، وتستمر لعدة أسابيع بعد التعافي من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجهت الوزارة بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن السادة المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.

وجهت ووزيرة الصحة أيضًا بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى توفير جهاز (pcr) في مستشفى حميات مطروح، استجابة لاحتياجات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد لتوفير عدد إضافي من أجهزة الأشعة المقطعية على مرحلتين في مستشفيات وزراة الصحة والسكان.