تامر حسني يغير أرقام هاتفه المحمول بعد اعتذاره لزوجته

غير الفنان تامر حسني أرقام هاتفه المحمول، خلال الساعات الماضية، بعد محاولات الكثير الوصول إليه؛ من أجل التدخل في حل الأزمة بينه وزوجته بسمة بوسيل.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من تامر حسني، أن الأخير رفض التعليق علي الأمر، بعد توضيح الصورة كاملة عبر حسابه الشخصي، خاصة أنه تجمعه قصة حب كبيرة بزوجته بسمة بوسيل، وما حدث ما هو إلا خلاف بسيط، وحل الأمر.

يذكر أن الفنان تامر حسني، وجه رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهما، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما، وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

وأضاف الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

وتابع تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

جاء هذا بعدما أعلنت المغربية بسمة بوسيل، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة؛ عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "استوري" على تطبيق "انستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني احنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".