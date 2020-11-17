إصابة أستاذ بالأزهر بكورونا.. و"نورالدين": "صلاح نفسه اتصاب"

كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن أحد أعضاء هيئة التدريس داخل كلية العلوم بجامعة الأزهر تغيب عن الحضور للتدريس للطلاب لمدة تزيد على أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه صرح بذلك للمقربين منه خوفا من ذعر الطلاب وإحداث بلبلة داخل الجامعة.

وأضافت المصادر أن البعض من أعضاء هيئة التدريس المقربين من الشخص المصاب قاموا بعمل تحاليل لمعرفة إصابتهما بفيروس كورونا من عدمه.

نور الدين: جميع الأشخاص معرضون للإصابة بكورونا

ومن جانبه، قال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن فيروس كورونا ليس سرا لكي نخفيه عن الرأي العام، بل الطبيعي أن جميع الأشخاص معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة لاعب الكرة المصري محمد صلاح بالفيروس خلال فرح شقيقه والذي يدل علي زيادة الحالات وأن الجميع في خطر.

وأضاف نور الدين، لـ"الوطن"، أنه إلى الآن لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل كلية علوم بجامعة الأزهر، ولكن إذا تبين أن أحد أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب مصابون بفيروس كورونا سيتم إخلاء المبنى وعزل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح توفيق أن جامعة الأزهر قامت بتوقيع بروتكولات مع وزارة الصحة لتوعية أبنائها الطلاب من خطورة فيروس كورونا، موضحاً أنه لابد أن يكون الطالب حريصا علي نفسه من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة داخل وخارج الجامعة، مطالباً جميع الطلاب داخل جامعة الأزهر بعدم الذعر أو الخوف من هذه الشائعات.

وأكمل أن جامعة الأزهر تقف بجانب الدولة المصرية وجميع مؤسساتها للخروج من هذه الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية من وقت إلي آخر عن فيروس كورونا.