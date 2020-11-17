شقيق الشهيد "عصر": آخر مرة شاهدته الجمعة الماضية وكأنه بيودعنا

أكد الدكتور عبد الحميد عصر، شقيق الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن آخر مرة شاهد فيها شقيقه الراحل، كانت خلال تجمع للاسرة الجمعة الماضية.

وأضاف أن شقيقه الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والشجاعة والتواضع وحب الناس، مؤكداً أنه كان يعلي من قيمة العمل والتفاني في أدائه، مشيراً إلى أن الشهيد كان لا يتحدث كثيراً، وإنما كانت الأسرة تسمع عن بطولاته من الخارج، وعندما تسأله عن ذلك، يؤكده بتواضع شديد.

وأوضح "عبد الحميد" أن شقيقه "ياسر" متزوج ولديه 4 أبناء، الأول في كلية الشرطة، والثاني طالب، وبنت في الصف الثاني الثانوي، وأخرى صغيرة، موضحاً انهم علموا بالخبر من أحد أقاربهم، أخبرهم في البداية بأن الأمر مجرد إصابة، ولكن بعد وصولهم المستشفى تلقوا خبر استشهاده.

وشيع الآلاف من أهالي قرية "مشتهر"، التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو، تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، وخوفاً على حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل الجثمان ملفوفاً بعلم مصر، على سيارة إطفاء، حتى تم دفنه في مقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي، الذين أكدوا أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.