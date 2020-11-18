منها السبانخ.. "الصحة" تحدد أفضل المأكولات لتقوية المناعة ضد كورونا

تسعى وزارة الصحة والسكان لتقديم روشتة علاجية للمواطنين يوميا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة بعض المأكولات التى تقوي مناعة الجسم ضد الأمراض التنفسية، التى تزيد مع قدوم الشتاء، ويستعرضها "الوطن" فى نقاط ..

1- أفضل طريق لتقوية مناعة الجسم تناول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكة والخضروات الطازجة كل يوم.

2- ونصحت الوزارة بتناول البروكلي؛ لأنه يعد مصدر آخر لفيتامين "سي"، كما يحتوي على مضادات الأكسدة القوية.

3- وأكدت الوزارة على أهمية تناول السبانخ؛ لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، وفيتامين "سي" وفيتامين "إي"، التي بدورها تساعد في دعم جهاز المناعة.

4- وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة وضع الزنجبيل في مجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات، وكذلك مع الشاي لإحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

5- ولفتت "الصحة" الى أهمية الثوم في نزلات البرد، وكذلك الشاي الأخضر واللوز والبرتقال والكيوي، اللذان يعدان مصدرا مهما لفيتامين سي.

6- وأكدت الوزارة أن الفلفل الأحمر يعد مصدرا ممتاز لفيتامين سي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم زارة الصحة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.