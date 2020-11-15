رسميا.. الإعادة تسيطر على المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم لإعلان نتائج الجولة الاولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيطرة الاعادة على معظم دوائر المرحلة الثانية، على المقاعد الفردية التي جرت في 13 محافظة ، حيث تجري الاعادة بالكامل في عدد من المحافظات بالمرحلة الثاني ابرزها المنوفية والدقهلية.

في القاهرة تجري الاعادة في معظم من الدوائر ايضا حيث تم حسم عدد قليل من المقاعد وهي 6 مقاعد فقط من اصل 31 مقعد في 19 دائرة بالمحافظة وتجري الاعادة على 25 مقعد .

و لم تنجح أية سيدة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية حيث تم خروج عدد من النائبات وهن منى جاب الله مرشحة دائرة الجمالية، والنائبة شرين فراج فى دائرة التجمع والقاهرة الجديدة، والنائبة دينا عبد العزيز عن دائرة حلوان.

وفي الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم حدائق القبة والمخصص لها مقعد وحيد، لم يستطع المرشحون حسمها، وتجري جولة الإعادة بين المرشح سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن والمرشح حسين أبو جاد مرشح حزب مصر الحديثة، وخروج عضو مجلس النواب الحالى خالد شعبان من السباق وخسارته لمقعد والده

وسيطرت الإعادة وفق النتائج الرسمية علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب في جميع دوائر محافظة المنوفية، ولم يستطع أحد المرشحين الفوز من الجولة الأولي.

ويدخل كريم طلعت السادات وإبراهيم خليف " نائب حالي " جولة الإعادة عن دائرة تلا والشهد، كما نجح العميد محمود محي الدين امين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،" نائب حالي " وصابر عبدالقوي في الإعادة عن دائرة أشمون ، و عصمت زايد "عضو مجلس النواب الحالي" في الإعادة عن دائرة بركة السبع وقويسنا، و أيمن معاذ بدائرة سرس الليان ومنوف السادات ، وأحمد حجازي مرشح مستقبل وطن بدائرة شبين الكوم في الإعادة .

ورسميا تخل جميع دوائر محافظة الدقهلية جولة الإعادة" بين 42 مرشحا علي 21 مقعد فردي مخصصين

وخرجت جميع السيدات وعددهن 40 سيدة من الجولة الأولي ولم تتمكن أيا منهن في تحقيق عدد من الأصوات يؤهلها لخوض معركة الإعادة.

وكشفت النتائج الرسمية التي اعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن اجراء الاعادة في الدوائر الانتخابية الـ 8 بمحافظة الشرقية والمخصص لها 21 مقعد و عدم فوزأي من المرشحين في الجولة الأولي ويخوض 42 مرشحا على جولة الإعادة على 21 مقعد بالنظام الفردي.

و أسفرت النتائج بدائرةالزقازيق، وتضم 4 مقاعد عن الإعادة بين 8 مرشحين وهم :" لطفي شحاته و مجدي عاشور و إيمان خضر وماجد دياب ومروة هاشم وعلي عفيفي وعبد الفتاح سعيد و علي سيد أحمد.

ويخوض الإعادة في الدائرة الثانية بدائرة بلبيس كل من حمودة محمد حمودة يحي ، وحاتم صيام ،ورشيد السيد محمد محمد عامر ،و سامي نصرالله ، و عبدالله الرماح، وطارق الأعصر.

وفي منيا القمح،تجري الاعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين الهم خالد عبد الرحمن مشهور" نائب حالي " ، ووجيه أباظة" نائب حالي " ، و مي غيث وحسن ضوة، ومحمد جاد وعبير تقية "نائبة حالية" .

وتجري الاعادة في دائرة أبو كبير، على مقعدين بين 4 مرشحين هم حاتم عبدالعزيز و نبيل عسكر و مصطفى الباز

ويخوض الإعادة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز ديرب نجم، على مقعدين 4 مرشحين هم طلعت السويدي" نائب حالي " ، السيد عدلي حامد عبدالرحمن ، وعبدالباقي تركيا " نائب حالي ، ورضا عبدالعال .

وفي فاقوس تجري الاعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم امام منصور حسن وعلاء عبدالنبي و صلاح منصور وعلي الدين النجار و نبيل العطار و صلاح شربية .

في الدائرة السابعة أبو حماد ولها مقعدين تجرى الإعادة بين كل من أحمد فؤاد أباظه " نائب حالي " وجلال إبراهيم محمد صيام ، وفرج حسن سلامة ، وثروت سويلم ." نائب حالي "

وفي الحسنية، ولها مقعدين تجري الإعادة بين 4 مرشحين. وهم السيد رحمو ومحمد حسن العقيلي والدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي ورائف تمراز" نائب حالي " .

وتجري الاعادة بدوائر محافظة المنيا ايضا حيث يأتي حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بعد مستقبل وطن من حيث عدد المرشحين الذين يخضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمنيا، إذ يخوض 4 من مرشحيه المعركة مقابل 9 عن حزب مستقبل وطن.

في الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي، مخصص لها 3 مقاعد، يخوض الاعادة اللواء سامي سنوسي ومجدي ملك مكسيموس،" نائب حالي " محمد نشأت محمد حسن وشهرته محمد نشأت العمدة، وتوحيد تامر ، إضافة إلي وجود علاء مكادى نائب سابق بمجلس الشعب ، ، والدكتور سمير رشاد أبو طالب " نائب حالي " عن حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها العدوة ومغاغة وبنى مزار، مخصص لها 4 مقاعد، يواجه المرشحان أحمد عبد المحسن حته ومصطفي خالد فتح الباب، عن الشعب الجمهوري، 6 مرشحين أخرين، بينهم سعودي عبد الرحمن عن حزب مستقبل وطن إضافة إلي كل من: إيهاب عبدالعظيم " نائب حالي " جابر أحمد عن حزب الوفد الجديد، محمد بدوى محمود، عن حماة الوطن، حماده محمد محمد "مستقل"، حسين حسني حسين غيتة " نائب حالي " عن المصري الديمقراطي، وعبدالوهاب مكرم عبد اللطيف، عن الإصلاح والتنمية.

وفي الدائرة الخامسة ملوي مخصص لها 3 مقاعد يخوض جولة الاعادة هيلا سيلاسي ميخائيل " نائب حالي " عن الشعب الجمهوري، كلا من رياض عبدالستار حسن " نائب حالي " ، ومحمدعبد الحكيم أبو زيد وهما مرشحان عن مستقبل وطن ، إضافة إلي كل من محمدعامر حلمي عن الإصلاح والتنمية، حازم محمد عبد الهادي مستقل، ومحمد مصطفى محمود مستقل