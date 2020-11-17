زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بكورونا: "أي حد كان مختلط بيا يعمل مسحة"
رانيا أبو النصر تطالب متابعيها بالدعاء لها بالشفاء
كتب:
هبة أمين
03:08 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر
أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام من خلال خاصية "استوري".
وكتبت زوجة ماجد المصري، عبر انستجرام، قائلة: "عملت مسحة امبارح، وطلع عندي كورونا".
وطالبت زوجة ماجد المصري، المخالطين لها خلال الفترة الماضية بضرورة أخذ إجراءاتهم الاحترازية والاطمئنان على أنفسهم، مطالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.