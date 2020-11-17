عصابة تخدع رجل أعمال لبنانيًا وتصوره في أوضاع مخلة لابتزازه ماليا

حيلة شيطانية نفذتها عاملة بالجنس مع رجل أعمال لبناني لاستقطابه، إذ ادعت أنها تعمل "مدربة رياضة جنسية"، وطلبت منه الحضور إلى منزله لممارسة هذه الرياضة، ونجحت في تصويره في أوضاع مخلة لمساومته على مبالغ مالية كبيرة، وذلك بمعاونة 3 من أصدقائها.

وبعد ساعات من الجريمة، كشفت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل سرقة رجل أعمال لبناني داخل منزله في أكتوبر، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه اتفق مع السيدة على ممارسة "تمارين جنسية" داخل شقته، وخلال تلك الجلسة فوجئ بـ3 أفراد داخل شقته وقاموا بتصويره في أوضاع مخلة مع الفتاة، لابتزازه ومساومته على مبالغ مالية كبيرة.

وأفادت تحريات المباحث أن بلاغ رجل الأعمال اللبناني، كشف أنه صاحب شركة مستحضرات تجميل وعمره 51 عاما، لبناني الجنسية، وقامت العصابة بسرقة مبلغ مالي و2 هاتف محمول وجواز سفره.

وأفادت التحريات أن صديقته هي المتهمة الرئيسية، وأنها اتفقت مع صاحب شركة مواد غذائية تربطه تعاملات تجارية برجل الأعمال اللبناني على تنفيذ الجريمة، انتقامًا منه لمساومته على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين 5 أفراد، وهم صاحب شركة مواد غذائية عمره 32 عاما، وصاحب كافيه عمره 72 عاما وشقيق زوجة الأول، ومدرب جيم 30 عاما، وعامل 27 عاما، بالإضافة إلى المتهمة الرئيسية صديقة المجني عليه.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين تربطه خلافات عمل سابقة مع اللبناني، فاتفق مع الفتاة التي تربطها علاقة صداقة مشتركة بينهما أن تتوجه لمنزله ويمارسوا الرياضة، وتقوم بمغافلته وفتح باب الشقة للمتهمين الذين دخلوا واستغلوا انشغال المبلغ في الرياضة وصوروه بقصد ابتزازه مستقبلا، واستولوا على المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

وأحال اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه وابتزاز المجني عليه ومساومته ماديًا.