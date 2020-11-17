العثور على "سباك" مشنوقاً بالدقهلية.. وأسرته: "بسبب وقف الحال"

عثر أهالي قرية "برق العز"، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على "سباك" مشنوقاً داخل شقته، فأبلغوا مباحث المركز، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب وملابسات الوفاة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "برق العز"، بالعثور على شباك مشنوق بحبل في سقف شقته، التي يقيم بها في القرية.

انتقل فريق من مباحث المركز، بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب يدعى "ر. ط. س."، يعمل سباكاً، مربوط من رقبته بحبل معلق في سقف الغرفة، وأسفله "كومودينو" ووسادتين، يُعتقد أنه استخدمهما لشنق نفسه.

وبسؤال أشقائه، في محضر الشرطة ، أكدوا أنه كان يعاني من الاكتئاب وظروف نفسية سيئة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب "وقف الحال وقلة العمل"، وعدم قدرته على توفير احتياجات أسرته، حيث أنه متزوج ولديه أطفال، ولا يوجد مصدر ثابت للدخل يصرف منه على أسرته.

وبإبلاغ النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وأكد أحد أهالي القرية أن الشاب يقيم في قرية "برق العز"، وأنه أصلاً من عزبة "الشاب" بالمنصورة وانتقل للإقامة في القرية ليوفر في النفقات، إلا أن عدم توافر عمل له في الفترة الأخيرة أدى إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.

وفرضت مباحث المركز الحراسة على شقة المتوفي، لحين انتهاء الإجراءات، والوصول إلى حقيقة وفاته، عما إذا كانت انتحارا، ووجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.