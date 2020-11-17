قبل الشتاء.. أرخص أماكن بيع السخان الكهربائي: يبدأ من 700 جنيه

مع اقتراب فصل الشتاء، يحرص الكثيرين من محبي استخدام المياه الساخنة في الشتاء على شراء السخان الكهربائي، للحماية من برد الشتاء عند استخدام المياه، كما يبحث العديد منهم عن الأماكن التي توفر السخان الكهربائي وبسعر منخفض.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أفضل أماكن بيع السخان الكهربائي بأسعار منخفضة، كالتالي:

سوق أبو النمرس

سخان كهربائي 50 لتر: يتراوح سعر السخان 50 لتر بين 700 و900 جنيها.

سخان كهربائي 60 لتر: يتراوح سعر السخان 60 لتر بين 800 و 1200 جنيها.

سخان كهربائي 70 لتر: يتراوح سعر السخان 70 لتر بين 900 و 1400 جنيها، حسب الماركة.

سخان كهربائي 80 لتر: يتراوح سعر السخان 80 لتر بين 1300 و 1800 جنيها.

سوق العتبة والموسكي

يحتوي سوق العتبة والموسكي على عدد من السناتر الشهيرة والمتخصصة في بيع الأدوات والأجهزة المنزلية، وجاءت أسعار السخانات بها كالتالي:

سخان كهربائي 60 لتر: يتراوح سعر السخان ال60 بين 800 و1200 جنيها.

سخان كهربائي 70 لتر: يتراوح سعر السخان ال 70 لتر بين 1000 و 1400 جنيها.

مبادرة "ميغلاش عليك"

سخان مياه 30 لتر: يتراوح سعر السخان الكهربائي 30 لترا بين 757 جنيهًا و 896 جنيها

سخان مياه 50 لتر: يتراوح سعر السخان الكهربائي 50 لتر بين 879 و 901

سخان كهربائي 80 لتر: ييصل سعر السخان الكهربائي 80 لتر إلى 1047 جنيها.

نصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي

-يجب تجنب ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة.

- الحرص على ضبط درجات حرارة السخان بين 50 و 60 درجة.

- تجنب تشغيل السخان على مدار اليوم، فيجب فصله من آن لآخر.

- يجب التأكد من ملصق أو بطاقة كفاءة الطاقة عند شرائه.