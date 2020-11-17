غدا.. النظر في استئناف النيابة على إخلاء سبيل طبيب واقعة الميكروباص

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق، غدا، استئناف نيابة قسم ثان الزقازيق على قرار القاضي الجزئي بمحكمة الزقازيق، اليوم، بشأن إخلاء سبيل الطبيب المتهم بارتكاب فعل غير أخلاقي، أثناء استقلاله سيارة أجرة بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية.

وتلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغًا لقسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بالتحفظ على طبيب في أحد الشوارع بمعاونة سائق وعدد من المارة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل السيارة الأجرة.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب عملاً غير أخلاقيا، أثناء استقلاله الميكروباص ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب مغادرة السيارة، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه لمدة 15 يوما.

وفي السياق نفسه أعرب عدد من أطباء مستشفى الزقازيق الجامعي عن اندهاشهم من الاتهام الموجه لزميلهم الدكتور "ع" بشأن ارتكابه فعل غير أخلاقي داخل السيارة، مؤكدين أنه معروف بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة.

واستبعد الدكتور "مينا.ج" طبيب باطنة عامة بمستشفي الزقازيق الجامعي صحة الاتهام الموجه لزميله، مشيرا إلى أنه يعرفه منذ 6 سنوات وطوال هذه الفترة لم ير منه سوى حسن الخلق.