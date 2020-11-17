إجبار مريض نفسي على الغناء لعمرو دياب لتجميع مشاهدات وفولورز في الشرقية

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشباب يجبرون شاباً، يبدو أنه يعاني مرضاً نفسياً، على الغناء، وهو ما آثار جدلاً وسخرية، نتيجة صعوبة الشاب على التحدث، وطريقة غنائه الكوميدية، إلى جانب عدد من المقاطع المصورة الأخرى، لنفس الأشخاص، وصل عددها إلى أكثر من 5 فيديوهات.

ويظهر الفيديو، الذي أكد مروجوه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تصويره في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قيام الشاب بغناء أغنية "تملي معاك"، للفنان عمرو دياب، ويخطئ في نطق بعض كلمات الأغنية، بينما كان باقي الشبان في الفيديو يضحكون بطريقة ساخرة.

كما يظهر الشبان في الفيديوهات، وهم يوجهون للشاب أسئلة عن الأكل والشرب، وما هو الطعام الذي يحب أن تطهيه له زوجته، وتناولوا الإجابات بسخرية، كما تداولوا مقطعاً له أثناء جلوسة على أحد المقاهي، وضغطهم عليه بالغناء أمام المارة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقابل عدد كبير من الشباب تلك المقاطع بسخرية كبيرة، حيث قال أحدهم: "الواد ده مسخرة وفصلني ضحك"، وقال آخر: "والله جامد آخر حاجة، وعمال أضحك من ساعة ما شوفته"، وقال ثالث: "نفسي أقابله وأقعد معاه، أكيد القعدة معاه حلوة"، فيما هاجم آخرون تلك الفدييوهات، معتبرين أنها وسيله لكسب متابعين ومشاهدين على مواقع التواصل، من خلال الاستهزاء والسخرية من الشباب.