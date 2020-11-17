أطباء الشرقية: الطبيب المتهم بواقعة الميكروباص يعاني "حالة مرضية"

قال الدكتور أيمن سالم، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، إن أساتذة بالطب النفسي أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذي يواجه تهمة القيام بـ"فعل غير أخلاقي"، داخل "ميكروباص"، يعاني من حالة مرضية.

وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أساتذة بالطب النفسي زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيراً إلى أنه أبلغهم بأن ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته، وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضاً، لافتاً إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب.

وأضاف نقيب الأطباء أن الأطباء النفسيين اتفقوا على أنه يعاني من حالة "مرضية"، حيث يمكن أن يلتحم دون إرادته، إذا تعرض لعوامل خوف أو قلق أو أي اضطرابات.

وكان القاضي الجزئي بمحكمة الزقازيق قد قرر، قبل قليل اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية. فيما أستأنفت النيابة على قرار المحكمة.

وتلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباع باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً أخرى، إلى أن أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله.