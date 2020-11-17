جابر عصفور يصدر "دفاعا عن العقلانية"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتابا بعنوان "دفاعا عن العقلانية"، للدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق.

ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه، "إن العقلانية تعني الاحتكام إلى العقل، والاحتكام إلى العقل يعنى المساواة بين العقول وقبول اختلافها، بوصفه أمرا طبيعيا، ومن المؤكد أولا أن العقل بقدر ما هو دليل على حرية إرادتنا، وعلى قدرتنا على الاختيار الخلاق فى فعل الوجود الفردي والإنساني، فإنه دليل على حتمية حضور العدل فى هذا الوجود، ومن المؤكد ثانيا أن العقل بقدر ما هو دليل على إنسانيتنا فإنه قرين العدل فى الكون، ولذلك فإن العقلانية صفة من صفات الدولة المدنية الحديثة".

ويهدف الكتاب إلى الربط ما بين التنوير والحداثة والعقلانية والعلم، فى تأسيس حركة فكرية حرة صاعدة.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، تضم عدة فصول، ويأتى القسم الأول بعنوان (تأسيس) ويشتمل على ثماني فصول تدور حول إضاءات عن العقلانية وتراثنا العقلانى والعقلانية والثورة والدستور وثورة العقل الجامعى والعقل بين الحرية والقيد، وجامعة القاهرة الرمز والقيمة.

وأما القسم الثانى، فيتناول السبعينيات وما بعدها من خلال ثلاثة فصول تتحدث عن تحولات السبعينيات وعن نصر أبو زيد، والرشدية المحدثة، وأخيرا القسم الثالث مواقف ومراجعات يضم ثلاث فصول يتناول أولها قمع الخطاب الدينى، والفصل الثانى مراجعات والفصل الثالث ملاحظات.

جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، (ولد في المحلة الكبرى في 25 مارس 1944) هو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، كما ترأس المجلس القومي للترجمة، وكان أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة في مصر.

حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس (أكتوبر 1995)، جائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، جائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الآداب 2019.