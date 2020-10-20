والد خريج في الكلية الحربية: أسعد أيام حياتي وربنا يبارك الجيش

عبّر الحاج عامر أبو خميس القاضي، والد الضابط أحمد عامر أحد خريجي الكلية الحربية، عن فرحته بتخرج ابنه اليوم، قائلا: "النهاردة يوم من أسعد أيام حياتي في الدنيا دي، وشوفت شباب وجيش وشوفت مصر على الطبيعة النهاردة، وربنا يبارك فيهم ويخليهم، وده صحيح جيش مصر الذي لا يقهر".

وأضاف "القاضي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنّه كان لا ينجب لمدة 21 عاما وعندما كان يجلس أمام التلفاز ليشاهد تخريج الدفعات العسكرية كان يدعو الله بأنه يرزقه بولد ويشاهده مثلهم.

وتابع: "ربنا بعد كدة أكرمني بـ5 أولاد 4 صبيان وبنت، أحمد في الكلية الحربية والاتنين التانيين في الجامعة واللي شوفته النهاردة هيخليني أدخلهم كلهم القوات المسلحة، الشعب المصري لازم يبقى عنده انبهار بجيشه وبرئيسه".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.