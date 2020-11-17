خير بالتقسيط.. مبادرة "الأورمان" لتسقيف منازل الأكثر احتياجا بالدقهلية

دشنت جمعية الأورمان مبادرة "خير بالتنقسيط" لإعادة تأهيل أسقف المنازل وتركيب الأبواب والنوافذ مع قدوم فصل الشتاء، في الدقهلية للأسر الأكثر احتياجا.

وبحسب بيان الأورمان، تهدف المبادرة لإعادة تأهيل أسقف المنازل المتهالكة من خلال تبرعات المواطنين حيث تقوم الجمعية بتركيب الأسقف والأبواب والشبابيك لتضمن للبسطاء مسكن مناسب وأمن وحياة أدمية .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الدقهلية (مركز ميت غمر - أجا - السسنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردي - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمي الامديد - مركز بني عبيد)، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف الألاف من المنازل بجميع مراكز المحافظة ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة .

وأضاف شعبان ، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين، وتحفيز المواطنين على التبرع والمساهمة فى تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف تعريش المنازل المتهالكة بالقرى والمراكز بالدقهلية .

واكد شعبان أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.