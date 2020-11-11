مجلس الوزراء: قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس متروك للمحافظين

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سلطة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظات، أصبحت في يد المحافظين، وهذا يعني أن القرار ليس في يد وزيري التعليم والتعليم العالي، ولا رئاسة مجلس الوزراء، ولكنه متروك لكل محافظ كما يرى.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة بدأت في تطبيق هذا الأمر في موجة الطقس السيئ الأخيرة التي ضربت محافظة الإسكندرية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من الطبيعي جدا تفويض المحافظين لأنهم هم الموجودون على الأرض، ويتابعون الأوضاع أولا بأول، ويتلقون التقارير، وينزلون للشوارع بأنفسهم، ويستطيعون تحديد الموقف واتخاذ القرارات المناسبة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس لطيف نهارا بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ووفقا لما نشرته الهيئة عبر الموقع الرسمي لها، فإن السواحل الشمالية الغربية تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق مع وجود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس رياح معتدلة.

وأخيرًا تشهد مناطق شمال الصعيد وجنوبه طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا ورياحا معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الخميس 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17 .

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم السبت 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.