أحمد فهمي: "مجدي عبدالغني لو مثل هيقعد بيومي فؤاد في البيت"

أبدى النجم أحمد فهمي أمنيته في احتراف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي الأسبق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، للتمثيل لما يمتلكه من إمكانيات تؤهله للنجاح في هذا المجال.

وقال فهمي في حواره مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن"، وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، إن عبدالغني يملك حساً كوميدياً في تركيبة شخصيته، بحسب وصفه، مضيفاً: "هو لو أشتغل ممثل هيقعد بيومي فؤاد في البيت".

وتابع ضاحكاً: "هيعمل أدوار بيومي بس على أسخن شوية، لأنه شخص كوميدي جداً في حياته العادية، وأرى أن هذه الحالة ستنتقل بالتبعية إلى الشاشة".

"وش تاني" برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد فرج، ويذاع كل خميس عبر موقع "الوطن"، وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وفي سياق مختلف، يحتفل فهمي بعيد ميلاده، اليوم الجمعة، حيث تلقى مباركات من زملائه بهذه المناسبة عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام"، أبرزهم هشام ماجد، محمد محمود عبدالعزيز، الإعلامي رامي رضوان.

ووجهت هنا الزاهد رسالة لزوجها في هذه المناسبة، حيث نشرت صورة حديثة تجمعهما عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا صديقي العزيز".

وعلى الجانب الآخر، يجري النجم الشاب تحضيرات مكثفة هذه الفترة استعداداً لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية" خلال الأيام المقبلة، والذي جرى تغيير اسمه من "السقوط في حلم سوسن" نظراً لأن الاسم الأخير أكثر ملائمة للأحداث، وإن كان هناك اتجاه لتغييره حال إيجاد اسم أفضل منه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والكوميديا، ويشارك في البطولة كل من روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، خالد أنور ومايان السيد، من إخراج أحمد الجندي.