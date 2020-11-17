قبل الصمت الانتخابي.. مرشحو الأقصر في جولات بالسوق السياحي

قبل ساعات من بداية الصمت الانتخابي، كثف المرشحون في الأقصر، جولاتهم الانتخابية وزياراتهم لكبار العائلات، وأماكن التجمعات.

فى الدائرة الأولى ومقرها مركز الأقصر التي يتنافس عليها بهاء أبوالحمد وعبدالرحمن بشاري، اختار الأخير أن يزور منطقة السوق السياحي بمدينة الأقصر، وأن يتلقي بالعاملين فى البازارات السياحية، وأن يستمع لمشاكلهم المتعلقة بالركود السياحي وكيفية حلها.

كما عقد المرشح، عدة اجتماعات ومؤتمرات، آخرها مؤتمر يعقد اليوم، فى منطقة البياضية مسقط رأسه.

فيما اختار بهاء أبوالحمد المرشح المنافس، أن يزور المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى، ونجح بالفعل في الحصول على دعم معلن من بعضهم، كما زار المرشح عدد من الساحات الصوفية.

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز أرمنت، حرص المرشحون المتنافسين الدكتور بهجت الصن وأحمد حمزة، على حضور عدد من الاحتفالات الدينية التي تقيمها كبار العائلات فى الدائرة، وتصادف أن تواجها في أحد هذه الاحتفالات، وجلسا سويا، وأكدا أن المنافسة بينهما شريفة، وأن العلاقة بينهما وطيدة وقوية، ولن تتأثر بنتيجة الانتخابات.

وفي الدائرة الثالثة في أسنا، انتقلت المنافسة من الأرض إلى منصات السوشيال ميديا، بين حملة المرشح محمد النوبي تقادم وباهى أمين، حيث تسببت فبركة فيدوهات للمرشحين فى حالة من الاحتقان بين أبناء الغرب الذين يمثلهم محمد النوبي، وبين أبناء الشرق الذين يمثلهم باهى أمين، وحاول البعض تهدئة الأمور بين الحملتين.

يذكر أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 6 لجان عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.

ويتنافس على 3 مقاعد فى ثلاث دوائر 6 مرشحين ، ليفوز منهم 3 لينضموا الى 4 مرشحين فازوا بنظام القائمة ضمن القائمة الوطنية وهم " حمادة العمارى ، احمد ادريس ، زينب السلايمى ، امانى الشعولى.